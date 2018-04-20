Комиссия Гордумы Нижнего рекомендовала лишить Олега Сорокина полномочий депутата

Рассмотрев представление прокуратуры Нижегородской области, комиссия установила, что депутат Гордумы Олег Владимирович Сорокин нарушил ФЗ «О противодействии коррупции», а также то, что есть все основания для досрочного прекращения полномочий депутата. Рекомендация комиссии будет направлена в Гордуму для принятия окончательного решения.



Заседание Гордумы состоится 25 апреля.



Напомним, что прокуратура Нижегородской области потребовала лишить Сорокина мандата депутата из-за того, что он не отразил в справке о доходах за 2016 год договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тысяч рублей. Кроме того, депутатом значительно занижен полученный доход за 2016 год.



Также ранее сообщалось о том, что Олег Владимирович Сорокин исключен из «Единой России» по причине управления квадроциклом в нетрезвом состоянии.