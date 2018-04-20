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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Тулеев призвал отменить митинг в Кемерово в день похорон погибших в ТЦ

НОВОСИБИРСК, 20 апр — РИА Новости. Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор Аман Тулеев обратился к жителям региона с просьбой перенести митинг в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева на другой день с субботы, когда будут проходить похороны погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре в Кемерово
17 апреляПожарные были в ТЦ «Зимняя вишня» через семь минут после звонка
Источник: РИА Новости

«Обращаюсь к участникам митинга с просьбой учесть, что 21 апреля, в день, когда вы хотите выйти на площадь, состоятся похороны погибших 25 марта 2018 года, по которым получены заключения генетической экспертизы. Считаю, что это кощунственно, чисто по-человечески этого делать нельзя», — говорится в обращении Тулеева, размещенном на сайте облсовета.

Тулеев считает, что все свое внимание жители области должны направить на помощь и поддержку родных и близких погибших. «Мы должны сделать все, чтобы достойно проводить погибших в последний путь. Поэтому прошу вас перенести митинг на другой день. Надеюсь, разум возобладает», — сказал он.

Митинг в поддержку Цивилева и против Тулеева ранее планировали провести 21 апреля ряд местных активистов. Администрация города отказала в его проведении, однако заявитель Владимир Горенков обжаловал решение в Центральном районном суде Кемерово, который встал на его сторону. В ответ горадминистрация оспорила решение в вышестоящем суде. В настоящее время Кемеровский областной суд рассматривает апелляцию.

В пятницу СК сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. В администрации Кемерово РИА Новости сообщили, что похороны пройдут с 21 по 23 апреля.

Всего, по уточненным данным СК, при пожаре погибли 60 человек.

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