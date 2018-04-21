Что известно о семье Сергея Скрипаля
Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля, родилась 20 июня 1984 года на острове Мальта.
Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля, родилась 20 июня 1984 года на острове Мальта.
В 1990 году вместе с родителями вернулась в Москву, где окончила школу № 63 в Крылатском. После получила диплом Московского государственного гуманитарного университета (2008). Когда отец вышел в отставку и перевелся на работу в МИД РФ, девушке было 15 лет.
С 2008 года работала в российском представительстве компании Nike в отделе по взаимодействию с клиентами. В 2012-м, после обмена Сергея Скрипаля, временно переехала в Лондон. С апреля по октябрь 2014 работала в отеле Holiday Inn (Саутгемптон). После возвращения в Москву в конце 2014 года работала в компании PepsiCo Russia. Постоянно навещала отца в Солсбери. От переезда отказывалась. Свободно владеет английским, испанским и итальянским языками.
С супругой, Людмилой Скрипаль, по данным СМИ,
Старший сын, Александр, родился в Москве в 1974 году. В возрасте 43 лет скоропостижно скончался во время путешествия из Москвы в
Виктория Скрипаль — двоюродная сестра Юлии и дочь родного брата Сергея Скрипаля. Вместе с семьей и другими родственниками