Что известно о семье Сергея Скрипаля

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В 1990 году вместе с родителями вернулась в Москву, где окончила школу № 63 в Крылатском. После получила диплом Московского государственного гуманитарного университета (2008). Когда отец вышел в отставку и перевелся на работу в МИД РФ, девушке было 15 лет.

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С 2008 года работала в российском представительстве компании Nike в отделе по взаимодействию с клиентами. В 2012-м, после обмена Сергея Скрипаля, временно переехала в Лондон. С апреля по октябрь 2014 работала в отеле Holiday Inn (Саутгемптон). После возвращения в Москву в конце 2014 года работала в компании PepsiCo Russia. Постоянно навещала отца в Солсбери. От переезда отказывалась. Свободно владеет английским, испанским и итальянским языками.

С супругой, Людмилой Скрипаль, по данным СМИ, экс-разведчик познакомился и обручился в 1972 году. В возрасте 59-лет, в 2012 году она скончалась от рака. На тот момент семья уже проживала в британском Солсбери.

Старший сын, Александр, родился в Москве в 1974 году. В возрасте 43 лет скоропостижно скончался во время путешествия из Москвы в Санкт-Петербург. Причиной смерти стала почечная недостаточность. Похоронен вместе с матерью в Солсбери.

Виктория Скрипаль — двоюродная сестра Юлии и дочь родного брата Сергея Скрипаля. Вместе с семьей и другими родственниками экс-разведчика, включая его 89-летнюю мать Елену Яковлевну, проживает в Ярославле. Родилась 24 июня 1972 года в Каунасе (Литва). Окончила Финансовый университет при правительстве РФ (1994). Замужем. Единственная родственница экс-разведчика, которая пыталась связаться с Юлией и согласилась на контакты со СМИ.