Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МИД ФРГ прокомментировал найденные в Сирии контейнеры с хлором
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Это очень смешно: записки молодого папы
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Россия изучает переданные Сирией «умные» американские ракеты
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
11:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Что известно о семье Сергея Скрипаля

Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля, родилась 20 июня 1984 года на острове Мальта.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В 1990 году вместе с родителями вернулась в Москву, где окончила школу № 63 в Крылатском. После получила диплом Московского государственного гуманитарного университета (2008). Когда отец вышел в отставку и перевелся на работу в МИД РФ, девушке было 15 лет.

Читайте также
Племянница Скрипаля заявила о покупке им дома на полученные от Великобритании деньги

С 2008 года работала в российском представительстве компании Nike в отделе по взаимодействию с клиентами. В 2012-м, после обмена Сергея Скрипаля, временно переехала в Лондон. С апреля по октябрь 2014 работала в отеле Holiday Inn (Саутгемптон). После возвращения в Москву в конце 2014 года работала в компании PepsiCo Russia. Постоянно навещала отца в Солсбери. От переезда отказывалась. Свободно владеет английским, испанским и итальянским языками.

С супругой, Людмилой Скрипаль, по данным СМИ, экс-разведчик познакомился и обручился в 1972 году. В возрасте 59-лет, в 2012 году она скончалась от рака. На тот момент семья уже проживала в британском Солсбери.

Старший сын, Александр, родился в Москве в 1974 году. В возрасте 43 лет скоропостижно скончался во время путешествия из Москвы в Санкт-Петербург. Причиной смерти стала почечная недостаточность. Похоронен вместе с матерью в Солсбери.

Виктория Скрипаль — двоюродная сестра Юлии и дочь родного брата Сергея Скрипаля. Вместе с семьей и другими родственниками экс-разведчика, включая его 89-летнюю мать Елену Яковлевну, проживает в Ярославле. Родилась 24 июня 1972 года в Каунасе (Литва). Окончила Финансовый университет при правительстве РФ (1994). Замужем. Единственная родственница экс-разведчика, которая пыталась связаться с Юлией и согласилась на контакты со СМИ.

6
фотографий
6
фотографий
Следите за развитием темы «Дело Скрипалей»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Российские политтехнологи изведают Африку
Государство зачищает пенсионный рынок от конкурентов
МИД прокомментировал отказ в визе США артистам Большого театра
СМИ сообщили о смерти Нины Дорошиной
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь