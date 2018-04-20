Шавкат Мирзиёев обсудил с Путиным сотрудничество и график контактов

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В пятницу, 20 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудили важность состоявшегося накануне запуска Кандымского ГПЗ, а также подтвердили взаимный настрой на развитие стратегического партнерства и сотрудничества двух стран.

«Подчеркнуто большое значение состоявшегося 19 апреля 2018 года запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса — одного из крупнейших в Центральной Азии. Работа этого высокотехнологичного предприятия, построенного при участии российской компании “Лукйол”, будет способствовать эффективному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана», — уточняется в сообщении пресс-службы.