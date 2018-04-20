Шавкат Мирзиёев обсудил с Путиным сотрудничество и график контактов
Лидеры двух сторон поговорили в пятницу днем по телефону, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Лидеры двух сторон поговорили в пятницу днем по телефону, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В пятницу, 20 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры обсудили важность состоявшегося накануне запуска Кандымского ГПЗ, а также подтвердили взаимный настрой на развитие стратегического партнерства и сотрудничества двух стран.
«Подчеркнуто большое значение состоявшегося 19 апреля 2018 года запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса — одного из крупнейших в Центральной Азии. Работа этого высокотехнологичного предприятия, построенного при участии российской компании “Лукйол”, будет способствовать эффективному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана», — уточняется в сообщении
Кроме того, главы соседних государств обсудили график контактов на ближайшее время.