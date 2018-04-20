Главы штабов Вооруженных сил стран СНГ оценили военные разработки Татарстана

В Казань съехались начальники штабов Вооруженных сил стран (ВСН) из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они принимают участие в заседание Комитета начальников штабов ВСН СНГ. Возглавил мероприятие первый замминистра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов.

Во время своего визита гости посетили Казанское высшее танковое командное училище. Там для них организовали выставку военной техники и вооружения татарстанских предприятий оборонно-промышленного комплекса.