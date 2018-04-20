Главы штабов Вооруженных сил стран СНГ оценили военные разработки Татарстана
Продукцию представили судостроительный, авиационный и вертолетный заводы.
Продукцию представили судостроительный, авиационный и вертолетный заводы.
В Казань съехались начальники штабов Вооруженных сил стран (ВСН) из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они принимают участие в заседание Комитета начальников штабов ВСН СНГ. Возглавил мероприятие первый замминистра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов.
Во время своего визита гости посетили Казанское высшее танковое командное училище. Там для них организовали выставку военной техники и вооружения татарстанских предприятий
Так, свои экспозиции развернули Зеленодольский судостроительный завод, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод и Казанский пороховой завод. Гости оценили последние разработки оборонных предприятий: беспилотные летательные аппараты, военные корабли, вертолеты, снаряды и средства связи.