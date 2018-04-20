Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Сколько будут стоить доллар и евро к концу мая
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
17:20 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян к Путину снизился после выборов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину снизился после прошедших выборов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Источник: AP 2018

Так, по информации на 17 марта, рейтинг доверия россиян к Путину составлял 55,3%. Через неделю после выборов, 25 марта, рейтинг доверия снизился до 53,6%. Продолжив снижение, рейтинг доверия россиян к действующему президенту, по данным на 15 апреля, установился на уровне 48,4%.

При этом в течение месяца до выборов президента в РФ рейтинг Путина рос с 51,7% (по данным на 11 февраля) до 55,3% накануне выборов.

Данные исследования основаны на ежедневном всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» среди тысячи респондентов из не менее чем 80 регионов РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2% (для данных, собранных в течение одного дня) и 1,8% (для данных, собранных в течение трех дней).

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий
 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Турция забрала свой золотой запас из США
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
Схватка слоненка со львами попала на видео
Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь