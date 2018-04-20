ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян к Путину снизился после выборов

Источник: AP 2018

Так, по информации на 17 марта, рейтинг доверия россиян к Путину составлял 55,3%. Через неделю после выборов, 25 марта, рейтинг доверия снизился до 53,6%. Продолжив снижение, рейтинг доверия россиян к действующему президенту, по данным на 15 апреля, установился на уровне 48,4%.

При этом в течение месяца до выборов президента в РФ рейтинг Путина рос с 51,7% (по данным на 11 февраля) до 55,3% накануне выборов.

Данные исследования основаны на ежедневном всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» среди тысячи респондентов из не менее чем 80 регионов РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2% (для данных, собранных в течение одного дня) и 1,8% (для данных, собранных в течение трех дней).