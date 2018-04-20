Бишимбаев сложил полномочия председателя ассоциации «Болашак»

«Сейчас проходит общее собрание Ассоциации “Болашак”. Сегодня избираем нового председателя и членов Совета. До сегодняшнего дня Ассоциацию возглавлял Куандык Бишимбаев, который внес большой вклад в ее развитие. Сегодня он направил в адрес нашей организации личное обращение (текст прилагаю), в котором поблагодарил членов ассоциации за поддержку в его нелегком испытании и совместную работу. Он также сложил с себя полномочия руководителя», — написал Данат Жумин.