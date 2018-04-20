Бишимбаев сложил полномочия председателя ассоциации «Болашак»
Большинством голосов новым председателем ассоциации избран депутат Мажилиса парламента Бахтияр Макен.
Большинством голосов новым председателем ассоциации избран депутат Мажилиса парламента Бахтияр Макен.
Осужденный
Об этом сообщил директор департамента политической работы партии «Нур Отан» Данат Жумин в Facebook, передает Tengrinews.kz.
«Сейчас проходит общее собрание Ассоциации “Болашак”. Сегодня избираем нового председателя и членов Совета. До сегодняшнего дня Ассоциацию возглавлял Куандык Бишимбаев, который внес большой вклад в ее развитие. Сегодня он направил в адрес нашей организации личное обращение (текст прилагаю), в котором поблагодарил членов ассоциации за поддержку в его нелегком испытании и совместную работу. Он также сложил с себя полномочия руководителя», — написал Данат Жумин.
Он также сообщил, что большинством голосов новым председателем ассоциации избран депутат Мажилиса парламента Бахтияр Макен.