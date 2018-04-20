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17:15 (мск), источник: Tengrinews

Бишимбаев сложил полномочия председателя ассоциации «Болашак»

Большинством голосов новым председателем ассоциации избран депутат Мажилиса парламента Бахтияр Макен.

Источник: Tengrinews

Осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев сложил с себя полномочия председателя ассоциации «Болашак».

Об этом сообщил директор департамента политической работы партии «Нур Отан» Данат Жумин в Facebook, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас проходит общее собрание Ассоциации “Болашак”. Сегодня избираем нового председателя и членов Совета. До сегодняшнего дня Ассоциацию возглавлял Куандык Бишимбаев, который внес большой вклад в ее развитие. Сегодня он направил в адрес нашей организации личное обращение (текст прилагаю), в котором поблагодарил членов ассоциации за поддержку в его нелегком испытании и совместную работу. Он также сложил с себя полномочия руководителя», — написал Данат Жумин.

Он также сообщил, что большинством голосов новым председателем ассоциации избран депутат Мажилиса парламента Бахтияр Макен.

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