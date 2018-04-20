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18:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Азаров: «Лично не допущу, чтобы крематорий начали строить до полной проверки проекта»

Врио губернатора прокомментировал «КП-Самара» ситуацию, сложившуюся вокруг строительства крематория около поселка Рубежный.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации вокруг строительства крематория в районе поселка Рубежный, жители которого не согласны с таким соседством. Тема разделила городское сообщество на сторонников и явных противников строительства крематория в городе и именно в этом месте.

Городские власти Самары уже собрали рабочую группу, которая изучит все параметры проекта и характеристики стройки. Однако жители города часто в обращениях апеллируют к главе региона. «КП-Самара» связалась с Дмитрием Азаровым и узнала его мнение о ситуации. Глава региона отметил, что в любом случае мнение людей учтут.

— Моя позиция однозначна — никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам, — прокомментировал «КП-Самара» Дмитрий Азаров. — Кроме представителей администрации и депутатов, в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет работу группы глава Самары Елена Лапушкина. Необходимо провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективная оценка ситуации обязательно дадут. Но, подчеркну, — до этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу. Жители могут в этом быть абсолютно уверены.

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