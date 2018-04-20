Дмитрий Азаров: «Лично не допущу, чтобы крематорий начали строить до полной проверки проекта»

Источник: Комсомольская правда

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации вокруг строительства крематория в районе поселка Рубежный, жители которого не согласны с таким соседством. Тема разделила городское сообщество на сторонников и явных противников строительства крематория в городе и именно в этом месте.

Городские власти Самары уже собрали рабочую группу, которая изучит все параметры проекта и характеристики стройки. Однако жители города часто в обращениях апеллируют к главе региона. «КП-Самара» связалась с Дмитрием Азаровым и узнала его мнение о ситуации. Глава региона отметил, что в любом случае мнение людей учтут.