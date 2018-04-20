Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ Беларуси ограничил доступ к 11
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ Беларуси ограничил доступ к 11
«На основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь “О средствах массовой информации”, Министерство информации 18 апреля за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к 11