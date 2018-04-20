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19:10 (мск), источник: БЕЛТА

Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ Беларуси ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

«На основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь “О средствах массовой информации”, Министерство информации 18 апреля за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам (remont-acer.by, remont-asus.by, remont-dell.by, remont-hp.by, lenovo-remont.by, remont-lab.by, remont-samsung.by, service-center-apple.by, service-center-pc.by, remont-sony.by, remont-toshiba.by)», — говорится в сообщении.

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