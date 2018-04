Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам

«На основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь “О средствах массовой информации”, Министерство информации 18 апреля за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам (remont-acer.by, remont-asus. by, remont-dell. by, remont-hp. by, lenovo-remont. by, remont-lab. by, remont-samsung. by, service-center-apple. by, service-center-pc. by, remont-sony. by, remont-toshiba. by)», — говорится в сообщении.