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19:09 (мск), источник: Интерфакс

Демпартия США подала в суд на Россию, команду Трампа и WikiLeaks

В иске предъявляются обвинения во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Источник: AP 2018

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks, сообщает в пятницу газета The Washington Post.

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Иск был подан в окружной суд Манхэттена. В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы «навредить» кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

«В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных (на сотрудничество) и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа», — заявил председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес.

«Истцы требуют миллионы долларов в качестве компенсации», — отмечает газета, не уточняя сумму.

Эти деньги им требуются для того, чтобы возместить ущерб, понесенный, по данным Демпартии, от хакерских атак.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности ко взлому Россию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в стране расследование о вероятном вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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