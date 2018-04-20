Бывший глава UzAirways стал послом Узбекистана в Индонезии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В четверг, 19 апреля, из Ташкента в Джакарту отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Индонезии Улугбек Розукулов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Напомним, в начале года Улугбек Розукулов был снят с поста генерального директора национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Продержался он на этом посту меньше полугода. Его сменил Бахтиёр Хакимов, который до этого был первым заместителем директора НАК.