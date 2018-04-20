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20:41 (мск), источник: Sputnik

Бывший глава UzAirways стал послом Узбекистана в Индонезии

Улугбек Розукулов уже вылетел из Ташкента в Джакарту.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В четверг, 19 апреля, из Ташкента в Джакарту отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Индонезии Улугбек Розукулов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Напомним, в начале года Улугбек Розукулов был снят с поста генерального директора национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Продержался он на этом посту меньше полугода. Его сменил Бахтиёр Хакимов, который до этого был первым заместителем директора НАК.

Ранее Улугбек Розукулов занимал пост заместителя премьер-министра республики и руководителя компании «Узавтосаноат».

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