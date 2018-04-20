Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Лукашенко
«Я когда буду в следующий раз (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), готов вместе с Александром Григорьевичем
«Я когда буду в следующий раз (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), готов вместе с Александром Григорьевичем
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Я когда буду в следующий раз (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), готов вместе с Александром Григорьевичем
По его словам, это вполне может случиться до конца текущего года. «Есть у нас одна идея», — отметил он.
Как сообщалось, во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном посетил институт растениеводства «Порумбень». Там лидеры двух стран на белорусских тракторах посадили новый урожай кукурузы.