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23:04 (мск), источник: БЕЛТА

Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Лукашенко

«Я когда буду в следующий раз (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), готов вместе с Александром Григорьевичем что-то собрать, либо посеять, либо вспахать», — сказал Игорь Додон.

Источник: БЕЛТА

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Я когда буду в следующий раз (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), готов вместе с Александром Григорьевичем что-то собрать, либо посеять, либо вспахать», — сказал Игорь Додон.

По его словам, это вполне может случиться до конца текущего года. «Есть у нас одна идея», — отметил он.

Как сообщалось, во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном посетил институт растениеводства «Порумбень». Там лидеры двух стран на белорусских тракторах посадили новый урожай кукурузы.

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