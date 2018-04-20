Хейли: США следят за странами, нарушающими права человека

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Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя публикацию американским Госдепартаментом доклада, в котором дается оценка ситуации в области прав человека в 199 странах и территориях.

«Защита и поощрение прав человека составляют основу американских ценностей. Мы продолжим бросать вызов самым злостным в мире нарушителям прав человека, таким как Иран, Китай, Сирия, Венесуэла и КНДР. Публикация доклада служит предупреждением негуманным правительствам, что Соединенные Штаты следят за ними, а также напоминает жертвам нарушений прав человека, что мы продолжим стоять на их стороне», — говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.

Госдепартамент обнародовал в пятницу свой очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором подверг критике прежде всего Сирию, Мьянму, КНДР, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию.

Как утверждается в этом документе, «Российская Федерация представляет собой в высокой степени централизованную авторитарную политическую систему, в которой доминирует президент Владимир Путин». При этом и верхняя, и нижняя палаты Федерального собрания России — Совет Федерации и Государственная Дума — «не являются независимыми от исполнительной ветви власти», считает внешнеполитическое ведомство США.