Хейли: США следят за странами, нарушающими права человека
ООН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за правительствами стран, в действиях которых Вашингтон усматривает нарушения прав человека.
ООН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за правительствами стран, в действиях которых Вашингтон усматривает нарушения прав человека.
Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя публикацию американским Госдепартаментом доклада, в котором дается оценка ситуации в области прав человека в 199 странах и территориях.
«Защита и поощрение прав человека составляют основу американских ценностей. Мы продолжим бросать вызов самым злостным в мире нарушителям прав человека, таким как Иран, Китай, Сирия, Венесуэла и КНДР. Публикация доклада служит предупреждением негуманным правительствам, что Соединенные Штаты следят за ними, а также напоминает жертвам нарушений прав человека, что мы продолжим стоять на их стороне», — говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.
Как утверждается в этом документе, «Российская Федерация представляет собой в высокой степени централизованную авторитарную политическую систему, в которой доминирует президент Владимир Путин». При этом и верхняя, и нижняя палаты Федерального собрания России — Совет Федерации и Государственная Дума — «не являются независимыми от исполнительной ветви власти», считает внешнеполитическое ведомство США.
В предисловии к докладу, составленном от имени и. о. госсекретаря США Джона Салливана, «правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи» характеризуются как нарушители прав и свобод собственного населения «на ежедневной основе». Правительства этих четырех государств являются «силами нестабильности», полагает и. о. шефа американской дипломатии.