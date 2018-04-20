Тулеев объявил о скором уходе из политики

Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, не хочу я, и смысла нет в политике оставаться», — заявил Тулеев в интервью местному телеканалу ТВМ. Он рассказал, что не планирует куда-либо переезжать из Кузбасса. «Куда я еду? У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно», — сказал Тулеев.

Он заявил, что ушел с должности главы региона по моральным причинам. По словам политика, если бы не трагедия в «Зимней вишне», он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами, по последним данным, стали 60 человек.

При этом Тулеев заявил, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента. Он заверил, что на этой должности не допустит противостояния законодательной и исполнительной властей в регионе. На вопрос об отношениях с врио губернатора Сергеем Цивилевым Тулеев ответил, что знает его исключительно по рабочим встречам. «Он хорошо разбирается в угольной отрасли», — отметил экс-губернатор.