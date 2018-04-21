СМИ: в Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет газета Telegraph.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет газета Telegraph.
По данным издания, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством.
Контртеррористическое подразделение
Следователи на условиях анонимности сообщили изданию, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей —
Официальный представитель полиции заявил газете, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.