СМИ: в Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля»

Источник: Reuters

По данным издания, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством.

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда на данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета.

Следователи на условиях анонимности сообщили изданию, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей — из-за напряженных отношений между странами.