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00:49 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет газета Telegraph.

Источник: Reuters

По данным издания, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством.

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда на данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета.

Следователи на условиях анонимности сообщили изданию, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей — из-за напряженных отношений между странами.

Официальный представитель полиции заявил газете, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.

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