От 5 тысяч до 18 миллионов: депутаты Владивостока отчитались о доходах

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На сайте Думы города Владивостока появились декларации депутатов за прошлый год. Самым обеспеченным во Владивостоке стал Владимир Исаков, заработавший 18,8 миллиона рублей. Вторым по доходам стал Александр Щербаков с 10,7 миллионами рублей. Почётная бронза у Розы Чемерис — 6,7 миллиона рублей.

В пятёрке первых оказались ещё Роман Санклер и его 6,3 миллиона, а также Виктор Федоров с 4,2 миллионами рублей.

Самый маленький доход оказался у Витора Аблапова — всего 5 471 рубль за 12 месяцев. В пятёрке наименее обеспеченных депутатов также оказались Елена Демидова (74 689 рублей), Станислав Примаченко (270 200 рублей), Иван Голубка (412 900 рублей) и Василиса Сысоева (418 453 рублей).

Спикер городской Думы Андрей Брик отчитался о 598 258 рублях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, о доходах отчитались члены правительства России и их жёны — особенно отличились дальневосточный полпред Юрий Трутнев и супруга почётного гражданина Владивостока. Данные о доходах и имуществе также обнародовали сенаторы от Приморья Светлана Горячева и Людмилы Талабаева. Декларации о доходах представили депутаты Законодательного собрания Приморья — в крае появился новый парламентарий-миллиардер. Сергей Слепченко, заработав 1,3 миллиарда, перехватил лидерство у Галуста Ахояна. Среди избранников Приморья в Госдуме больше всех заработали единороссы.