Водитель отказался помогать полиции и бросил автобус с задержанными в Ереване
В Ереване водитель маршрутного автобуса, который полицейские использовали как автомобиль для перевозки задержанных протестующих, отказался садиться за руль.
В Ереване водитель маршрутного автобуса, который полицейские использовали как автомобиль для перевозки задержанных протестующих, отказался садиться за руль.
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После недолгих переговоров с полицией, он вышел из машины и пошел в сторону протестующих, которые встретили его с аплодисментами. Увозить задержанных пришлось одному из сотрудников полиции.
16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна