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02:36 (мск), источник: Интерфакс

Трамп поприветствовал замораживание ядерных и ракетных испытаний в КНДР

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на новости о том, что Пхенъян замораживает свою ракетную и ядерную программу.

Источник: AP 2018

«Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира. Большой прогресс! С нетерпением жду наш саммит (с лидером КНДР Ким Чен Ыном — ИФ)», — написал он в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного орудия и межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, по сообщению ЦТАК, будет остановлена работа ядерного полигона на севере страны.

Сеульские СМИ отмечают, что речь идёт, судя по всему, о полигоне Пунгери, на котором КНДР провела все свои испытания ядерного оружия.

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