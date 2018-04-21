Трамп поприветствовал замораживание ядерных и ракетных испытаний в КНДР

Источник: AP 2018

«Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира. Большой прогресс! С нетерпением жду наш саммит (с лидером КНДР Ким Чен Ыном — ИФ)», — написал он в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного орудия и межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, по сообщению ЦТАК, будет остановлена работа ядерного полигона на севере страны.