ЦРУ опубликовало меморандум, связанный с Джиной Хаспел

Источник: AFP 2018

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.

По данным издания, в меморандуме от имени занимавшего на тот момент пост директора разведывательного ведомства Майкла Моррела сообщается, что Хаспел «действовала надлежащим образом» относительно уничтожения видеозаписей.

По его словам, Хаспел приняла участие в уничтожении более 90 кассет с видеозаписями допросов, однако действовала по требованию ее бывшего руководителя Хосе Родригеса.