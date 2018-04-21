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03:58 (мск), источник: РИА Новости

ЦРУ опубликовало меморандум, связанный с Джиной Хаспел

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ЦРУ опубликовало дисциплинарный меморандум, связанный с обвинениями в уничтожении видеозаписей пыток во время допросов Джиной Хаспел, которая является кандидатом на пост директора ведомства, сообщает газета Politico со ссылкой на полученный документ.

Источник: AFP 2018

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.

По данным издания, в меморандуме от имени занимавшего на тот момент пост директора разведывательного ведомства Майкла Моррела сообщается, что Хаспел «действовала надлежащим образом» относительно уничтожения видеозаписей.

По его словам, Хаспел приняла участие в уничтожении более 90 кассет с видеозаписями допросов, однако действовала по требованию ее бывшего руководителя Хосе Родригеса.

Как отмечает издание, уничтоженные записи являются главным поводом для беспокойства сенаторов США в связи с назначением Хаспел на пост главы разведывательного управления.

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