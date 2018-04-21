Ким Чен Ын объявил о новом экономическом курсе КНДР
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Параллельно с отказом от ядерных испытаний, в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики, сообщили северокорейские СМИ.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Параллельно с отказом от ядерных испытаний, в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики, сообщили северокорейские СМИ.
В публикуемом постановлении прошедшего накануне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) говорится: «Все силы будут направлены на борьбу за строительство мощной социалистической экономики, решительное повышение жизненного уровня народа».
Для этого, указывается в постановлении, необходимы мир на Корейском полуострове, благоприятная внешняя атмосфера и развитие дружественных связей с соседними и другими государствами мира.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в выступлении на пленуме подчеркнул, что такая политика будет «основана на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом».
«В условиях, когда завершено оснащение наших вооруженных сил ядерным оружием, отпала необходимость в дальнейшем проведении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет», — сказал он.
Ранее Ким Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного орудия и межконтинентальных баллистических ракет. Закрывается крупнейший полигон Пунгери на севере страны.