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07:31 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев объявил амнистию самостроям

Президент подписал указ об амнистии прав на самовольные постройки.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане пройдет масштабная акция по признанию самовольно возведенных жилых построек (самостроев), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

Документ устанавливает, что до 1 мая 2019 года право собственности на жилое помещение, возведенное на земельном участке, не отведенном для этих целей, или без получения разрешения признается за лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным имуществом.

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Однако при этом должен быть соблюден ряд условий. Так, например, данный земельный участок или его часть не находятся на земле, которая в соответствии с законодательством не может быть отведена для жилищного строительства.

Также самовольная постройка не должна нарушать требования градостроительных норм и правил, ее сохранение не будет нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

Конкретные случаи, при которых право собственности на самовольную постройку не может быть признано, определит Кабинет Министров.

Признание права собственности на самовольную постройку будет осуществляться решением хокима района или города по представлению Комиссии по организации работ по признанию прав на недвижимое имущество, образуемой на основании решения правительства. За признание самостроя придется заплатить разовый сбор в размере пяти минимальных заработных плат (1МРЗП — 172 240 сумов).

Интересно, что при признании права собственности на самовольную постройку человеку предоставят право пожизненного наследуемого владения земельным участком или его частью, на которой она возведена, в пределах норм, установленных законодательством, с изъятием части земли, превышающей норму.

Его также избавят от штрафа, предусмотренного статьей 121 Налогового кодекса (использование земельных участков без документов, подтверждающих право на них).

Важно, что после принятия документа органы власти на местах должны обеспечить приостановление внесения в суды исков по сносу самовольных построек за исключением объектов, возведенных на участках, которые не могут быть отведены для жилищного строительства.

Кроме того, они обеспечат заключение мировых соглашений по рассматриваемым искам и неисполненным решениям судов о сносе самостроев. При этом признание прав собственности на самовольную постройку будет носить разовый характер.

Минюст до конца июня должен разработать законодательные меры по ужесточению ответственности за дальнейшее строительство самовольных построек, а также отмене норм гражданского законодательства о возможности признания права собственности на самовольные постройки после окончания срока действия разовой акции.

Председатель Жокаргы Кенеса, хокимы областей и Ташкента, должностные лица других уполномоченных органов будут нести персональную ответственность за допущение появления новых самовольных построек.

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