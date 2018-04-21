В Киеве признали, что не могут вернуть Крым

По его словам, в настоящее время украинские власти могут только ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями. При этом, считает Тука, в долгосрочной перспективе Крым и Донбасс вернутся в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».