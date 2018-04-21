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14:08 (мск), источник: РИА Крым

В Киеве признали, что не могут вернуть Крым

В нынешней ситуации Украина не сможет вернуть Крым. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время украинские власти могут только ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями. При этом, считает Тука, в долгосрочной перспективе Крым и Донбасс вернутся в состав Украины.

Чиновник также заявил, что его ведомство собирает доказательства «незаконной» добычи ресурсов на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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