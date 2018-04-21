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12:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Лейла Фазлеева стала председателем Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних

Заместителем председателя Комиссии назначен первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Источник: Reuters

Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в состав Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Так, председателем Комиссии стала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Кроме того, в состав ведомства вошли заместитель начальника отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабмина РТ Андрей Выборнов, заместитель начальника полиции Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте Ильфак Гизетдинов и первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Последний также занял должность заместителя председателя Комиссии.

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