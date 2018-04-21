Лейла Фазлеева стала председателем Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних
Заместителем председателя Комиссии назначен первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
Заместителем председателя Комиссии назначен первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
Кабинет министров Республики Татарстан внес изменения в состав Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
Так, председателем Комиссии стала заместитель