Игорь Додон присвоил государственные награды актерам театра «С улицы Роз»

Глава государства поблагодарил членов коллектива Театра «С улицы Роз» за сохранение и продвижение традиций, за высокое художественное мастерство, а также за стремление к открытию новых горизонтов в творческой области.

«Хочу отметить, что Государственный молодежный драматический театр “С улицы Роз” представляет собой уникальный театральный авторский проект для нашей страны и для всего мира в целом — театр был создан одним человеком — Юрием Хармелиным. Он же возглавляет его до сих пор. Вокруг театра создалась целая образовательная система: театр является учебной базой для городского лицея и для театрального факультета Славянского университета», — подчеркнул на своей странице в соцсети президент.