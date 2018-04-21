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10:43 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон присвоил государственные награды актерам театра «С улицы Роз»

Игорь Додон присвоил награды актерам театра с улицы роз на торжественном открытии театральной недели и творческом вечере, посвященном сорокалетию Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз».

Источник: Actualitati.md

Глава государства поблагодарил членов коллектива Театра «С улицы Роз» за сохранение и продвижение традиций, за высокое художественное мастерство, а также за стремление к открытию новых горизонтов в творческой области.

«Хочу отметить, что Государственный молодежный драматический театр “С улицы Роз” представляет собой уникальный театральный авторский проект для нашей страны и для всего мира в целом — театр был создан одним человеком — Юрием Хармелиным. Он же возглавляет его до сих пор. Вокруг театра создалась целая образовательная система: театр является учебной базой для городского лицея и для театрального факультета Славянского университета», — подчеркнул на своей странице в соцсети президент.

Президент Молдовы поблагодарил актеров за значительный вклад в продвижение культурных ценностей и за выдающиеся успехи в творческой деятельности.

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