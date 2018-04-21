Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В следующий раз я прерву заседание»: Небензя осадил Хейли в ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Россиянин построил себе дом небывалой формы за $140 млн (фото)
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

AP: Трамп был недоволен задержкой с докладом о поздравительном звонке Путина

Президент США Дональд Трамп вскоре после выборов публично выразил недовольство Майклу Флинну за то, что тот не проинформировал его о поздравительном звонке от одного из мировых лидеров.

Источник: Reuters
Читайте также
Демпартия США подала в суд на Россию, команду Трампа и WikiLeaks

Об этом говорится в записях бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Два анонимных источника агентства AP утверждают, что этим лидером был президент России Владимир Путин.

В записке Джеймса Коми говорится, что на одном из закрытых ужинов в Белом доме господин Трамп указал пальцем на Майкла Флинна, бывшего тогда его советником по национальной безопасности, и сказал, что у того «серьезные проблемы с сообразительностью». Из-за того, что господин Флинн вовремя не доложил президенту о важном звонке, тот опоздал с положенным ответом.

Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2017 года. В феврале того же года Майкл Флинн ушел в отставку из-за обвинений в контактах с послом РФ Сергеем Кисляком по поводу внешней политики еще до официального вступления в должность. В мае президент отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми.

 Российские политтехнологи изведают Африку
Государство зачищает пенсионный рынок от конкурентов
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь