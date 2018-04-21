AP: Трамп был недоволен задержкой с докладом о поздравительном звонке Путина

Источник: Reuters

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Об этом говорится в записях бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Два анонимных источника агентства AP утверждают, что этим лидером был президент России Владимир Путин.

В записке Джеймса Коми говорится, что на одном из закрытых ужинов в Белом доме господин Трамп указал пальцем на Майкла Флинна, бывшего тогда его советником по национальной безопасности, и сказал, что у того «серьезные проблемы с сообразительностью». Из-за того, что господин Флинн вовремя не доложил президенту о важном звонке, тот опоздал с положенным ответом.