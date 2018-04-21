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10:37 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан примет участие в учениях объединенной системы ПВО стран СНГ

Совместные компьютерные командно-штабные учения объединенной системы ПВО носят название «Региональная безопасность — 2018»; с предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Страны СНГ в 2018 году проведут совместные учения в рамках объединенной системы противовоздушной обороны.
Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

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На заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казани присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Стороны проанализировали ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года, согласовали совместные мероприятия на следующий год, одобрили проведение совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность — 2018».

С предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии.

Кроме того, в ходе заседания начальники штабов обменялись мнениями по военно-политической обстановке, проанализировали вызовы и угрозы странам СНГ.

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