В МИД прокомментировали отказ в визе США артистам Большого театра

Ранее организаторы гала-концерта по итогам конкурса «Современные звезды встречают звезд завтрашнего дня», который прошел 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре, сообщили, что артистам Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси не выдали визы США. По версии СМИ, им было отказано в визах, но в пресс-службе Большого театра при этом предположили, что произошел технический сбой и рабочую визу США для Смирновой «просто не успели оформить».
«До такого не доходило даже во времена “холодной войны”. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире “визитной карточкой” нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В МИД считают, что «сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем».
«Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными. Остается только выразить сожаление подобной политикой Вашингтона. Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», — добавили в МИД.