В МИД прокомментировали отказ в визе США артистам Большого театра

Источник: РИА Новости

Ранее организаторы гала-концерта по итогам конкурса «Современные звезды встречают звезд завтрашнего дня», который прошел 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре, сообщили, что артистам Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси не выдали визы США. По версии СМИ, им было отказано в визах, но в пресс-службе Большого театра при этом предположили, что произошел технический сбой и рабочую визу США для Смирновой «просто не успели оформить».

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«До такого не доходило даже во времена “холодной войны”. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире “визитной карточкой” нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД считают, что «сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем».