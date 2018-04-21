Силанов прокомментировал увольнение замглавы администрации Калининграда

Источник: Калининград.Ru

Мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал увольнение заместителя горадминистрации — руководителя комитета городского хозяйства Владимира Машкова. По словам градоначальника, в настоящий момент обсуждается, кто займёт место ушедшего чиновника.

«Сейчас пока это обсуждается. Как только будет принято решение, вы все об этом узнаете», — ответил Силанов на вопрос корреспондента Калининград.Ru на городском субботнике 21 апреля.

До апреля 2017 года Владимир Машков был мэром закрытого города Новоуральска. После этого Антон Алиханов назначил его своим советником. Сам чиновник, комментируя свой переезд в Калининградскую область, заявлял, что будет заниматься в регионе проведением губернаторских выборов.