Адвокат Весельницкая дала показания следователям комиссии сената США
Российский юрист рассказала, что у нее не было никаких контактов с окружением Дональда Трампа.
Российский юрист рассказала, что у нее не было никаких контактов с окружением Дональда Трампа.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала, что дала показания следователям сенатской комиссии США по так называемому делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.
«Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США. Сама встреча произошла 26 марта в Берлине», — рассказала «Интерфаксу» Весельницкая, которая ранее эту информацию не обнародовала.
По ее словам, допрос проходил в закрытом режиме. «Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала, но американских следователей интересовали мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась относительно связей между людьми, которые стояли за “досье Трампа”, и командой Уильяма Браудера», — отметила собеседница агентства.
«Я официально заявила, что никаких контактов у меня с людьми из окружения Дональда Трампа не было, у меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов», — подчеркнула Весельницкая.
По ее словам, «данная встреча носила частный характер по его просьбе, и никакого отношения эта встреча не имела ни к личности Хиллари Клинтон и Дональда
«Их также очень сильно интересовали вопросы с так называемым хакерским взломом DNC (комитет Демократической партии), почта которого была взломана», — добавила юрист.
Ранее СМИ сообщали, что в июне 2016 года
В США ведется расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. 20 апреля. стало известно, что национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks в связи якобы произошедшей перед выборами «атакой на партию».