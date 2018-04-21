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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат Весельницкая дала показания следователям комиссии сената США

Российский юрист рассказала, что у нее не было никаких контактов с окружением Дональда Трампа.

Источник: AP 2018

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала, что дала показания следователям сенатской комиссии США по так называемому делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.

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«Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США. Сама встреча произошла 26 марта в Берлине», — рассказала «Интерфаксу» Весельницкая, которая ранее эту информацию не обнародовала.

По ее словам, допрос проходил в закрытом режиме. «Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала, но американских следователей интересовали мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась относительно связей между людьми, которые стояли за “досье Трампа”, и командой Уильяма Браудера», — отметила собеседница агентства.

«Я официально заявила, что никаких контактов у меня с людьми из окружения Дональда Трампа не было, у меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов», — подчеркнула Весельницкая.

По ее словам, «данная встреча носила частный характер по его просьбе, и никакого отношения эта встреча не имела ни к личности Хиллари Клинтон и Дональда Трампа-старшего, ни к президентским выборам и каким-либо выборам вообще».

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«Их также очень сильно интересовали вопросы с так называемым хакерским взломом DNC (комитет Демократической партии), почта которого была взломана», — добавила юрист.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2016 года Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующей информацией о сопернице Трампа на выборах президента США 2016 года — Хиллари Клинтон.

В США ведется расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. 20 апреля. стало известно, что национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks в связи якобы произошедшей перед выборами «атакой на партию».

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