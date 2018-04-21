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15:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Александр Лукашенко: у нас нет никаких оснований для роста цен

Во время субботника, который Александр Лукашенко провел вместе с сыновьями в агрогородке Александрия на благоустройстве Трофимовой Криницы, Президент пообщался с журналистами, затронув следующие темы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— В жизни всякое бывает. Но, скажу откровенно, у нас нет ни каких оснований для роста цен. Абсолютно. На что могут расти цены? На жилищно-коммунальные услуги? Мною принято жесткое решение: 5 долларов в год — и без моего ведома ни шагу. Конечно, если инфляция будет 20 процентов, нам придется двигаться. Но у нас нет таклой инфляции. Поэтому 5 долларов на ЖКУ уже переживали мы, даже в зимнее время. Нет необходимости повышать. И здесь не будет расти потому, что там нет рынка. Там мы сами регулируем цены — государство.

На продукты питания почему должны расти цены? Если 95 процентов продуктов питания, ко которые мы потребляли в пищу — наши. А у тех, кто нам поставляет пошла конкуренция. Они не поднимут цены потому, что они вылетят с рынка.

То есть объективно нет причин для роста цен. И, потом, вступив в ЕврАзЭС, мы практически в ВТО. Казахи, Россияне — все вокруг в ВТО, и мы практически работаем по принципам ВТО. Как только мы по каким-то группам товаров поднимем цены, а у нас нет границ внутри, сразу хлынут товары из России, Казахстана. Производитель и продавец смотрит по сторонам: какова стабильность цен? Поэтому нет оснований для роста.

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Третий вариант — война началась где-то рядом или на периферии — упаси господь. Конечно это подстегнет инфляцию, цены на нефть сразу скачут, прочее. Но и в военных ситуациях совершенно другая будет политика. И там тоже, с нашей управляемостью мы сделаем все, чтобы наши люди не пострадали от конфликтов, которые происходят вокруг. Но это я просто привожу пример в случае такого форс-мажора.

Или, не дай бог, Россия обвалится. Или Европейский союз — это первый наш рынок. Мы больше всего торгуем с Евросоюзом, на 3−5 процентов меньше уже с Россией. Диверсификация идет рынков… Если основные наши рынки обвалятся — может быть. Но Европейский союз стабилен, России падать тоже некуда. Вы видите какие там тенденции. Несмотря на проблемы, санкции — цены не растут. Потому, что у людей денег нет в России, а товаров достаточно.

Поэтому нет оснований для того, чтобы была какая-то ценовая свистопляска.

Бывает, что критикуют нас, правительство за то, что мы где-то двигаемся по ценам. Ведь если есть рост цены в магазине — это плохо. А теперь посмотрите, с точки зрения производителя. Молоко производит крестьянин. Если растет цена, значит и ему что-то перепадает. И в прошлые годы, когда мы двигали цены по мясу, молоку — эти деньги не оставались у переработчика или в торговле. Эти деньги все попадали крестьянам.

Сегодня мы видим, что, конечно, не барствуют крестьяне. В сельском хозяйстве всегда сложно в любой стране. Но жить можно. Тот, кто хорошо работает, а это уже больше половины хозяйств, я не говорю про фермеров и так далее, тот не пользуется никакой поддержкой государства. А если и пользуются, это им в плюс. Они сами себя обеспечивают. У нас четверть сельского хозяйства, куда мы должны бросить наши усилия, а раньше было больше 100 процентов, если грубо говорить.

Поэтому нет оснований для роста. Рубль у нас стабильный. А про ожидания я приведу параллель. Помните, когда мы вынуждены были перейти к более жесткой денежно-кредитной политике? Все равно ожидания по поводу девальвации шли. Люди думали: что будет с рублем? Но сегодня все об этом практически забыли. Уже нет колебаний на валютном рынке. Более стабильно стало. А ожидания были. Точно так и здесь. В прошлом году нам удалось на приемлемом, запрогнозированном уровне сохранить инфляцию. Еще год и люди тоже забудут. Будет стабильность. Уже нет той свистопляски с ценообразованием, что была.

Инфляция пока есть. Я это признаю. Я это понимаю. В этом отношении мы работаем и вы знаете мои требования: занятость, заработная плата и цены. Все это в увязке в течение этого года даст результат.

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