Сирия представила 26 строительных проектов, по которым надеется на помощь России

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Сирия представила 26 строительных проектов, для реализации которых надеется получить помощь российских партнеров, сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в субботу на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума.

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Ранее представители Сирии отмечали, что при восстановлении страны после войны понадобятся серьезные зарубежные инвестиции и создание предприятий с иностранным участием. В этих вопросах Сирия надеется на помощь РФ.

«Момент, который был бы полезен, в том числе и крымчанам, где они могли бы принять серьезное участие — стройка в Сирии, восстановление городов. Сейчас мы от сирийской стороны имеем 26 проектов, которые нам уже представили», — сказал Падалко.

Он уточнил, что 10 из 26 проектов «связаны с большой стройкой». «И точно абсолютно, что можно эти проекты осилить, если Российской Федерации там, на вашей [сирийской] земле будет сделано три-четыре сильных треста с техникой, с инженерией, со всем необходимым», — считает вице-президент ТПП.