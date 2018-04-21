Сирия представила 26 строительных проектов, по которым надеется на помощь России
Ранее представители Сирии отмечали, что для восстановления страны после войны понадобятся серьезные зарубежные инвестиции.
Ранее представители Сирии отмечали, что для восстановления страны после войны понадобятся серьезные зарубежные инвестиции.
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Сирия представила 26 строительных проектов, для реализации которых надеется получить помощь российских партнеров, сообщил
Ранее представители Сирии отмечали, что при восстановлении страны после войны понадобятся серьезные зарубежные инвестиции и создание предприятий с иностранным участием. В этих вопросах Сирия надеется на помощь РФ.
«Момент, который был бы полезен, в том числе и крымчанам, где они могли бы принять серьезное участие — стройка в Сирии, восстановление городов. Сейчас мы от сирийской стороны имеем 26 проектов, которые нам уже представили», — сказал Падалко.
Он уточнил, что 10 из 26 проектов «связаны с большой стройкой». «И точно абсолютно, что можно эти проекты осилить, если Российской Федерации там, на вашей [сирийской] земле будет сделано
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