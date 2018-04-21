Крым и Сирия подписали меморандум на 62 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

«Мы подписали меморандум на 62 млрд рублей с коллегами из Сирийской Арабской Республики, причем часть из этих проектов даже при первом приближении возможна для реализации», — сказал Аксенов журналистам в Ливадии в Крыму, где завершился IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ).

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По словам главы Крыма, экономический эффект для полуострова очевиден, будут загружены порты региона.

Крым как субъект Российской Федерации находится к Сирии ближе всех. Сергей Аксенов Глава Крыма

Аксенов сообщил также, что на ЯМЭФ-2018 бизнесмены подписали соглашения на 42 млрд рублей, представители органов власти с частными инвесторами — на 58 млрд рублей.