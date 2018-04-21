Первышов: Для Краснодара не актуальна программа реновации
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал информацию о том, что Краснодару может грозить реновация по примеру Москвы.
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал информацию о том, что Краснодару может грозить реновация по примеру Москвы.
Как писали Юга.ру, министр строительства России Михаил Мень 20 апреля назвал города, где будет применен опыт программы реновации, которую сейчас реализуют в Москве. По словам Меня, опыт реновации может быть масштабирован для крупных регионов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. «Конечно, это
«Сама по себе программа реновации по примеру Москвы, когда сносят целые массивы многоквартирного жилья для строительства еще более высотного жилья, для Краснодара не актуальна. Особенно, если речь вести об участии бизнеса, об инвестиционной привлекательности этого процесса», — сказал Первышов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре 2017 года говорил, что строительному бизнесу Кубани реновация неинтересна, а краевому бюджету это не под силу.
«Дело в том, что сейчас основная наша задача — расселение ветхого и аварийного фонда, а это, например, так называемые “стодворки” — малоэтажное жилье, на 10−20 квартир. Это небольшие участки, в основном — в центре Краснодара, во внутриквартальных территориях. Площадь примерно в 10 соток — это не