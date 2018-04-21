Первышов: Для Краснодара не актуальна программа реновации

Источник: ЮГА.ру

Как писали Юга.ру, министр строительства России Михаил Мень 20 апреля назвал города, где будет применен опыт программы реновации, которую сейчас реализуют в Москве. По словам Меня, опыт реновации может быть масштабирован для крупных регионов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. «Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи».

Мэр Краснодара считает, что Краснодару не актуален опыт реновации в Москве, так как в кубанской столице иные проблемы с застройкой.

«Сама по себе программа реновации по примеру Москвы, когда сносят целые массивы многоквартирного жилья для строительства еще более высотного жилья, для Краснодара не актуальна. Особенно, если речь вести об участии бизнеса, об инвестиционной привлекательности этого процесса», — сказал Первышов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре 2017 года говорил, что строительному бизнесу Кубани реновация неинтересна, а краевому бюджету это не под силу.