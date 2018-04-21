Более 100 участников демонстраций задержаны в Ереване

«По состоянию на 17:00 местного времени (16:30 мск), в отделения полиции доставлены 102 человека», — сообщил в субботу «Интерфаксу» пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.
С утра субботы 21 апреля возглавляемые депутатом парламента Армении Николом Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана.
В столице Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Саргсян в субботу выступил с призывом к диалогу, который был отвергнут оппозиционным политиком.
Тем временем, спецслужбы страны заявили о предотвращении в стране терактов, возбуждено уголовное дело, задержаны шесть человек.