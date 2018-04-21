Лукашенко: наш народ надо приучать к нормальным винам
Президент Беларуси во время субботника рассказал журналистам о своих впечатлениях о молдавском вине и намерениях изменить культуру пития белорусов.
Президент Беларуси во время субботника рассказал журналистам о своих впечатлениях о молдавском вине и намерениях изменить культуру пития белорусов.
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Белорусов надо отучать от чрезмерного потребления крепкого алкоголя и приучать к нормальным винам, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника.
«Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать —Sputnik). Я не против, если люди 70−100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70−100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», — цитирует президента агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко,
«Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин», — рассказал Лукашенко.
Во время визита в Кишинев, президент Молдовы Игорь Додон подарил белорусскому коллеге среди прочего несколько ящиков и бочонков вина. А Лукашенко в свою очередь рассказал, что намерен научится у Додона возделывать виноград, из которого можно будет приготовить сок, а потом и вино.