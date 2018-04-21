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18:20 (мск), источник: РИА Новости

В МИД прокомментировали иск демократической партии США против России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала иск Демократической партии США, в котором выдвигаются обвинения против России, попыткой оправдать поражение демократов на президентских выборах 2016 года.

Источник: РИА Новости

«Узнали из сообщений СМИ, что национальный комитет Демократической партии США якобы подал в нью-йоркский суд иск по поводу итогов американских президентских выборов 2016 года, среди ответчиков по которому фигурируют Российская Федерация и российские граждане. Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано».

Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными» .

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