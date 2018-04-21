Премьер Армении заявил о готовности покинуть свой пост
Серж Саргсян подчеркнул, что может пойти на этот шаг после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха.
Серж Саргсян подчеркнул, что может пойти на этот шаг после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU —
«С моей стороны вступление в должность
«По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества “Луйс” », — цитирует Саргсяна
В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения осле решения ряда важных проблем, в том числе КарабахаСаргсяна на пост
Сотрудники полиции в Ереване 21 апреля доставили в отделения более сотни сторонников оппозиции, перекрывавших дороги.