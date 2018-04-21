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20:19 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Армении заявил о готовности покинуть свой пост

Серж Саргсян подчеркнул, что может пойти на этот шаг после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха.

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13
фотографий
13
фотографий

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что его вступление в должность главы правительства обусловлено со сложной геополитической ситуацией в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

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«С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», — сказал Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда «Луйс».

«По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества “Луйс” », — цитирует Саргсяна пресс-служба правительства.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения осле решения ряда важных проблем, в том числе КарабахаСаргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. С утра возглавляемые Николом Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана.

Сотрудники полиции в Ереване 21 апреля доставили в отделения более сотни сторонников оппозиции, перекрывавших дороги.

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