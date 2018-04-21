Процесс назначения чиновников в Молдове станет более открытым

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Госканцелярия опубликовала проект изменений, которые планируется внести в решение правительства о применении положений закона о государственной должности и статусе госслужащего.

Так, Государственный орган, который организует конкурс, должен опубликовать на правительственном портале условия его проведения. Кроме того, соответствующая информация обязана появиться на официальном сайте соответствующего учреждения и на информационном панно в офисе госструктуры, проводящей конкурс. Оно должно располагаться на видном месте.