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23:20 (мск), источник: Sputnik.md

Процесс назначения чиновников в Молдове станет более открытым

Государственные органы обяжут сделать процесс утверждения госслужащих более транспарентным.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Госканцелярия опубликовала проект изменений, которые планируется внести в решение правительства о применении положений закона о государственной должности и статусе госслужащего.

Проект выставлен на публичные обсуждения до 27 апреля.

Предложенные поправки касаются объявления конкурса на вакантные должности госслужащих.

Так, Государственный орган, который организует конкурс, должен опубликовать на правительственном портале условия его проведения. Кроме того, соответствующая информация обязана появиться на официальном сайте соответствующего учреждения и на информационном панно в офисе госструктуры, проводящей конкурс. Оно должно располагаться на видном месте.

Еще одно обязательное условие — все эти данные следует разместить не позднее, чем за 20 календарных дней до старта конкурса.

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