Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

Источник: РИА Новости

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которую Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

«Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров … Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что США отправили 5 тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что несет непосредственную угрозу для Турции.

Эрдоган также раскритиковал США за отказ от экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, комментируя просьбу Вашингтона об освобождении арестованного в Турции по подозрению в причастности к FETO американского пастора Эндрю Брансона.

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«США должны смотреть на шаги, которые они предприняли, и соблюдать договор об экстрадиции, если они хотят, чтобы американский пастор Брансон был на свободе», — сказал Эрдоган, добавив, что просьба США об освобождении Брансона незаконна.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.