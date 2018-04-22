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03:10 (мск), источник: ТАСС

WP: в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс.

Источник: Reuters

Об этом говорится в опубликованном в субботу материале газеты The Washington Post.

По ее сведениям, в Белом доме «в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров».

Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.

В команде Трампа также полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить «скромные обещания», от которых можно потом отказаться, взамен на создание, как утверждают источники газеты, «иллюзии, что он благоразумен» и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.

По ее информации, в Белом доме заявления Ким Чен Ына рассматриваются как попытка добиться смягчения экономических санкций.

Однако в администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.

Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.

В начале марта стало известно, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, глава администрации США его принял. В минувший вторник хозяин Белого дома заявил журналистам, что встреча с главой КНДР состоится в ближайшее время: в начале июня или даже раньше.

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