Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Что будет, если «закончились права»
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
Россиянин построил себе дом небывалой формы за $140 млн (фото)
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Колоссальные убытки: в США испугались запрета полетов над РФ
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Акции в память о погибших в Кемерово
05:15 (мск), источник: РИА Новости

Китай призвал Японию трезво оценить историю

ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости. Китай призвал Японию придерживаться объективного взгляда на историю после того, как японский премьер-министр Синдзо Абэ направил подношение в храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Источник: Reuters

Утром в субботу Абэ направил в храм Ясукуни, где в субботу стартовал трехдневный весенний фестиваль, ритуальное подношение «масакаки» в виде декорированной ветви дерева сакаки, которое в синтоизме почитается как священное дерево.

Видео
Китай поднял по тревоге корабли, подлодки и истребители

«Позиция китайской стороны относительно храма Ясукуни последовательная и ясная. Мы призываем японскую сторону придерживаться объективного взгляда на историю, практическими действиями трезво оценить и переосмыслить историю, принять надлежащие меры для урегулирования соответствующего вопроса», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, опубликованного на сайте ведомства.

Реакция китайской стороны оказалось несколько сдержанной в этом году на фоне состоявшегося недавно визита главы МИД КНР в Японию. Как правило, МИД Китая выражает протест в связи с посещением или направлением подношений в этот храм.

Ежегодные посещения храма официальными лицами и политиками Японии воспринимаются в странах Азии как проявление милитаризма. В Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

В декабре 2013 года Синдзо Абэ посетил Ясукуни, что стало первым визитом премьера в этот храм с 2006 года (последним премьер-министром, который совершал паломничество в храм Ясукуни, был Дзюнъитиро Коидзуми). Визит Абэ в храм тогда резко осудили представители КНР и Южной Кореи. В самой Японии это также вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей различных политических партий.

 В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины
Как Россия использует найденные в Сирии ракеты США
WP: в Белом доме не доверяют словам Ким Чен Ына
СМИ: умер актер Верн Тройер
Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США
Серж Саргсян заявил о готовности покинуть свой пост
МЧС предупредило о непогоде с грозами в Центральной России
Саудовского короля спрятали в бункер из-за самолетика
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь