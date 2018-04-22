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07:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп призвал Украину поднять цены на газ

Исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Киев поднять цены на газ и создать антикоррупционный суд.

Источник: AP 2018

Об этом сообщила журналистам представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ Международного валютного фонда», — пояснила она.

Нойерт уточнила, что разговор состоялся 21 апреля на полях встречи глав МИД «большой семерки» в Торонто.

Одно из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом — повышение цен на газ.

В фонде объяснили это тем, что разница в ценах на топливо на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления.

К примеру, спекулянты могут закупать газ по ценам для домохозяйств, а затем продавать дороже для предприятий. Кроме того, в МВФ считают, что дешевое топливо выгодно «богатым людям с большими домами», а выравнивание цен позволило бы получать от них дополнительную прибыль.

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