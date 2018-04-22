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11:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мэр Красноярска назвал остров отдыха местом любви и разврата

К такому выводу глава города пришел после субботника.

Источник: РИА "Новости"

Около 70 тысяч красноярцев вышли на общегородской субботник 21 апреля. К уборке города присоединились и депутаты, а также представители мэрии.

Не остался в стороне и глава города. К уборке на острове отдыха Сергей Еремин подошел серьезно. Весь мусор он собирал раздельно — пластик в один мешок, бумажный мусор в другой. Сам же остров он окрестил местом любви и разврата.

«Можно посмотреть: вот оберточки — специальные приспособления для занятия любовью, а вот здесь пиво и сигареты. И все это в одном треугольнике — сигареты, бутылки, а здесь — изделия номер один», — отметил мэр.

Во время генеральной уборки депутаты находили и другие странные вещи. Например, пакеты с неизвестным веществом, а также огромные колеса, шины и многое другое.

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