Мэр Красноярска назвал остров отдыха местом любви и разврата

Источник: РИА "Новости"

Около 70 тысяч красноярцев вышли на общегородской субботник 21 апреля. К уборке города присоединились и депутаты, а также представители мэрии.

Не остался в стороне и глава города. К уборке на острове отдыха Сергей Еремин подошел серьезно. Весь мусор он собирал раздельно — пластик в один мешок, бумажный мусор в другой. Сам же остров он окрестил местом любви и разврата.

«Можно посмотреть: вот оберточки — специальные приспособления для занятия любовью, а вот здесь пиво и сигареты. И все это в одном треугольнике — сигареты, бутылки, а здесь — изделия номер один», — отметил мэр.