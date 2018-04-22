Серж Саргсян назвал условия отставки

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Таковы главные тезисы обращения политика, которое он сделал в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда Луйс, пишет информационное агентство РИА Новости.

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Кроме того, бывший президент и нынешний премьер-министр Армении сказал, что демократия в Армении никогда не будет отсталой.

Серж Саргсян подчеркнул, что его пребывание на посту премьер-министра страны связано со сложной геополитикой в регионе, а властям нужно обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования карабахского вопроса.

В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер может взять на себя другие задачи, — заявил Серж Саргсян.