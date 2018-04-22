Серж Саргсян назвал условия отставки
Серж Саргсян сказал, что будет готов к другим задачам после того, как обеспечит безопасное развитие Армении и достигнет достойного урегулирования карабахской проблемы.
Серж Саргсян сказал, что будет готов к другим задачам после того, как обеспечит безопасное развитие Армении и достигнет достойного урегулирования карабахской проблемы.
Таковы главные тезисы обращения политика, которое он сделал в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда Луйс, пишет информационное агентство РИА Новости.
Кроме того, бывший президент и нынешний
Серж Саргсян подчеркнул, что его пребывание на посту
В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер может взять на себя другие задачи, — заявил Серж Саргсян.
В Армении проходят акции протеста, начавшиеся после того, как бывший президент был избран