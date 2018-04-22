Порошенко вновь похвастался «ценностью» украинского паспорта

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал Порошенко в микроблоге в Twitter.

С 11 июня этого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.