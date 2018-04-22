Порошенко вновь похвастался «ценностью» украинского паспорта
КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. «Ценность украинского паспорта» выросла после введения безвизового режима с ЕС, в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 позиций, заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.
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