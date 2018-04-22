В Ереване полиция задержала лидера оппозиции и разогнала протестующих

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Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни, после чего полиция применила к демонстрантам спецсредства и светошумовые гранаты.

Уточняется, что сначала полицейские задержали Пашиняна, а затем возглавившего протесты Микаеляна. К месту столкновений прибывают машины «скорой помощи».

Также сообщается, что переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал его вернуться в правовое поле.