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11:27 (мск), источник: Газета.Ру

В Ереване полиция задержала лидера оппозиции и разогнала протестующих

Полиция задержала лидера протестов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна и применила спецсредства к демонстрантам, передает РИА «Новости».

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фотографий
13
фотографий

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни, после чего полиция применила к демонстрантам спецсредства и светошумовые гранаты.

Уточняется, что сначала полицейские задержали Пашиняна, а затем возглавившего протесты Микаеляна. К месту столкновений прибывают машины «скорой помощи».

Также сообщается, что переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал его вернуться в правовое поле.

Ранее премьер Армении назвал условие для своей отставки.

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9 апреля© Ньюстюб
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