Макрон назвал Путина сильным президентом, добивающимся величия России

Источник: Reuters

Об этом Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент, — приводит в воскресенье слова французского лидера телеканал в своем Twitter. — Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой».

«Он сильный и умный, но не будьте наивными», — добавил французский президент.

Макрон, несмотря на неоднократные заявления российских властей о невмешательстве в дела других государств, выступил с утверждением, что российское руководство настроено «на вмешательство в [западные] демократии».