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17:15 (мск), источник: ТАСС

Макрон назвал Путина сильным президентом, добивающимся величия России

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает главу российского государства Владимира Путина сильным лидером, стремящимся сделать свою страну великой, однако призывает государства Запада к осторожному подходу к Москве.

Источник: Reuters

Об этом Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент, — приводит в воскресенье слова французского лидера телеканал в своем Twitter. — Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой».

«Он сильный и умный, но не будьте наивными», — добавил французский президент.

Макрон, несмотря на неоднократные заявления российских властей о невмешательстве в дела других государств, выступил с утверждением, что российское руководство настроено «на вмешательство в [западные] демократии».

«Поэтому я считаю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это», — сказал Макрон.

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