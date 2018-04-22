ДНР решила возбудить уголовное дело против офицеров НАТО

«В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге», — сказал Басурин.