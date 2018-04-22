ДНР решила возбудить уголовное дело против офицеров НАТО
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) готовятся возбудить уголовное против военнослужащих НАТО. Об этом заявил замкомандующего оперативным командование республики Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».
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