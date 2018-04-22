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17:30 (мск), источник: Газета.Ру

ДНР решила возбудить уголовное дело против офицеров НАТО

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) готовятся возбудить уголовное против военнослужащих НАТО. Об этом заявил замкомандующего оперативным командование республики Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

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«В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге», — сказал Басурин.

Агентство указывает, что ранее в самопровозглашенных республиках неоднократно заявляли о присутствии в Донбассе офицеров альянса.

Ранее власти ДНР потребовали от Украины вернуть почти 300 пленных жителей Донбасса.

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