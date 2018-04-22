Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии УПЦ

«Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

О намерении создать единую украинскую церковь Порошенко объявил 17 апреля, заявив, что «Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви». После этого он попросил у константинопольского патриарха разрешение на церковную независимость от Русской православной церкви.

Намерение Порошенко поддержали епископы Украинской православной церкви и депутаты Верховной рады.