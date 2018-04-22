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20:54 (мск), источник: Известия

Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии УПЦ

Константинопольский патриархат начинает процедуры для предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

О намерении создать единую украинскую церковь Порошенко объявил 17 апреля, заявив, что «Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви». После этого он попросил у константинопольского патриарха разрешение на церковную независимость от Русской православной церкви.

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Намерение Порошенко поддержали епископы Украинской православной церкви и депутаты Верховной рады.

Сейчас на Украине действует раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская православная церковь Московского патриархата. В УПЦ МП обращение президента к Вселенскому патриарху Варфоломею назвали вмешательством в дела церкви, подчеркнув, что религиозные вопросы нельзя использовать в качестве инструмента геополитики.

Раскольническая провокация: Порошенко делит церковь в угоду геополитике
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