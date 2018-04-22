Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии УПЦ
Константинопольский патриархат начинает процедуры для предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Константинопольский патриархат начинает процедуры для предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.
О намерении создать единую украинскую церковь Порошенко объявил 17 апреля, заявив, что «Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви». После этого он попросил у константинопольского патриарха разрешение на церковную независимость от Русской православной церкви.
Намерение Порошенко поддержали епископы Украинской православной церкви и депутаты Верховной рады.
Сейчас на Украине действует раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская православная церковь Московского патриархата. В УПЦ МП обращение президента к Вселенскому патриарху Варфоломею назвали вмешательством в дела церкви, подчеркнув, что религиозные вопросы нельзя использовать в качестве инструмента геополитики.
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