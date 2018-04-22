МИД РФ: Россия не будет давать США односторонних гарантий по кибербезопасности

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Об этом в интервью «Ъ» заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских.

Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия. Андрей Крутских. посол по особым поручениям

«Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC неоднократно заявлял, что у России нет никакого желания насолить американцам, вмешаться в их внутренние политические процессы, влиять на выборы. Мы этого не хотим, это не в рамках наших национальных интересов».

Напомним, посол США в РФ Джон Хантсман в недавнем интервью «Ъ» сказал, что, если Россия не вмешается в ноябрьские выборы в Конгресс, американская сторона будет готова вернуться к рассмотрению вопроса о проведении двусторонних переговоров по кибербезопасности, намеченных на конец февраля, но отмененных по инициативе Вашингтона.

По мнению же Андрея Крутских, слова Джона Хантсмана «необязательно воспринимать буквально».

«Я слова американского посла воспринял следующим образом: президенту Трампу нужно в ноябре поправить ситуацию в Конгрессе в свою пользу, и после этого он сможет вступать в переговоры по всем острым вопросам, включая деликатную сферу кибербезопасности», — сказал «Ъ» высокопоставленный российский дипломат.

По его словам «без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика и даже бизнесмена, как мы видели по недавним показаниям основателя Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе».

«Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке. В этом контексте я рассматриваю и слова посла США Джона Хантсмана», — заключил Андрей Крутских.